POL-UL: (GP) Donzdorf - Beim Abbiegen Gegenverkehr missachtet

Zwei Verletzte forderte am Montag ein Unfall bei Donzdorf.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Opel auf der Kreisstraße 1402 bei Donzdorf unterwegs. Als sie an einer Einmündung nach links in Richtung Reichenbach abbiegen wollte, kam ihr ein 55-jähriger Seat-Fahrer entgegen. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Beide Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei (07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 11.000 Euro. Missachten von Vorfahrt und Vorrang und zu schnelles Fahren sind die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Und sie seien in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Verursacher in Eile sind. Eile sei aber im Straßenverkehr fehl am Platz, mahnt die Polizei. Sie appelliert, lieber einmal mehr zu warten, als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

