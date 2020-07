Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polch - Diebstahl von Mercedesstern - Zeugenaufruf

Polch (ots)

In der Nacht zum 18.07.2020, zwischen 22:00 und 06:30 Uhr, riss ein unbekannter Täter des Mercedesstern an einem blauen Mercedes W 115 (Oldtimer) ab, welcher in der Aspelerstraße in Polch geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf min. 100 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Andreas Michels, PHK

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



