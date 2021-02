Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer bei Unfall in Rotthausen leicht verletzt - Unfallbeteiligter ist flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, 25. Februar 2021, erstattete ein 57 Jahre alter Essener nach einem Verkehrsunfall eine Anzeige auf der Polizeiwache. Der Mann gab an, mit seinem Rad gegen 6.40 Uhr auf der Achternbergstraße vorfahrtsberechtigt in Richtung Mechtenberg gefahren zu sein, als plötzlich ein schwarzes Auto aus der Straße Baukloh in die Achternbergstraße abbog. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Radfahrer stark bremsen und stürzte dadurch. Er verletzte sich leicht und suchte selbstständig einen Arzt auf. Die Polizei bittet den Autofahrer, sich zwecks Klärung des Sachverhalts zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Angaben bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

