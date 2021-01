POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

Polizeipräsidium Aalen

Satteldorf: Christbaum überfahren

Am Dienstag um 18:50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW Audi mit Anhänger die Kreisstraße 2659 in Richtung Crailsheim. Auf Höhe der Abzweigung nach Beuerlbach verlor der junge Mann einen ausgedienten Christbaum, welchen er auf seinem Anhänger transportierte. Ein nachfolgender 27-jähriger Fahrer eines PKW Volvo konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhr den Baum. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Wallhausen: Auffahrunfall

Am Donnerstag um 10:15 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Blaufelder Straße, auf Höhe der Abzweigung zur Hengstfelder Straße. Eine 56-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta verringerte ihre Geschwindigkeit aufgrund von Glätte. Ein nachfolgender 27-jähriger Fahrer eines PKW Audi erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Gaildorf: Gartenmauer beschädigt

Beim Rangieren beschädigte am Mittwoch um 19.30 Uhr eine 23-Jährige mit ihrem PKW eine Gartenmauer in der Friedrichstraße. Hierbei entstand an der Mauer ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

