POL-GE: Falsche Polizistin - Gelsenkirchenerin reagiert richtig

Eine 82-jährige Gelsenkirchenerin hat am Donnerstagmittag, 25. Februar 2021, bei einem Anruf von Betrügern genau richtig reagiert und einen Betrugsversuch vereitelt. Gegen 12.30 Uhr rief eine Frau bei der Seniorin in Bismarck an und gab sich als Verwandte aus. Die Frau behauptete, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem es auch Verletzte gegeben habe. Sie benötige deshalb nun 40.000 Euro. Die Unbekannte wollte wissen, ob die Gelsenkirchenerin Bargeld, Schmuck oder andere wertvolle Dinge im Haus habe. Die 82-Jährige wurde misstrauisch und verwies auf ihren Schwiegersohn, der zu kontaktieren sei und gab dessen Telefonnummer weiter. Als sie den 49-Jährigen direkt dazuholen wollte, legte die Frau am Hörer umgehend auf. Stattdessen klingelte kurz darauf das Telefon des Schwiegersohns und eine Frauenstimme stellte sich nun als "Wagner" von der Polizei vor. Als der 49-Jährige nach Dienstgrad und weiteren persönlichen Informationen fragte, reagierte die falsche Polizistin äußerst ungehalten und beendete umgehend das Gespräch.

Die Seniorin hat genau richtig gehandelt und sich nicht unter Druck setzen lassen. Ziehen Sie im Zweifel immer eine Vertrauensperson hinzu oder wenden Sie sich an die Polizei. Wählen Sie unbedingt selbst in diesem Fall den Notruf 110 und lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Polizisten weiter verbinden. Wenn Sie sich in einem Telefonat unwohl fühlen, legen Sie einfach auf. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder Sie nach ihren Vermögenswerten fragen. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifelsfall selbst den Notruf 110 und lassen Sie sich einen vermeintlichen Polizeieinsatz bestätigen.

