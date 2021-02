Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 30.01., 18:30 Uhr - bis zum 01.02.2021, 05:30 Uhr wurde an einem Bürogebäude in der Achtmorgenstraße eine Fensterscheibe eingeworfen.

Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Achtmorgenstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell