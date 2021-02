Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lkw nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr fuhr ein Lkw im Kreuzgraben gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Begrenzungsstein. Der Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden in Höhe von 400,- Euro zu kümmern. Der Lkw soll nach dem Unfall in Richtung Fußgönheimer Straße gefahren sein.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

