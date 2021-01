Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Montag, den 25.01.2021, bis Samstag, den 30.01.2021, Zutritt in eine Gaststätte in der Maxstraße. Die Täter traten die Tür der Gaststätte ein und versuchten Geld und Waren aus den Spiel- und Zigarettenautomaten zu entnehmen. Diese waren jedoch aufgrund der aktuellen Schließung der Gaststätte nicht mit Bargeld oder Waren befüllt. Durch die eingetretene Tür entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben, oder hat verdächtige Feststellungen gemacht?

Rückfragen und Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell