Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit drei beteiligten Fahrzeugen - ca. 23.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am 31.01.2021 gegen 04:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall in der Edigheimer Straße.

Vor Ort konnten drei beteiligte PKW festgestellt werden. Der unfallverursachende Ford Kastenwagen sowie ein BMW Geländewagen und ein Peugeot Kastenwagen. Der Fahrer des Ford war nicht mehr vor Ort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der bislang flüchtige Fahrer von der Edigheimer Straße in Richtung Friesenheimer Straße fuhr und, aus bisher ungeklärten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem am Straßenrand parkenden BMW, welcher wiederum auf den ebenfalls parkenden Peugeot geschoben wurde. Alle Fahrzeuge wurden hierdurch erheblich beschädigt. Der Fahrer des Ford hatte sich nach dem Unfall ohne sein Fahrzeug in unbekannte Richtung entfernt.

Zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme waren sowohl der Motor, als auch der Auspuff nicht mehr warm, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Verkehrsunfall einige Zeit vor der Meldung stattgefunden haben muss.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder zum Unfallhergang geben?

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell