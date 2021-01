Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten nach Hausfriedensbruch

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 30.01.2021, gegen 01:30 Uhr beleidigte ein alkoholisierter 22-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 nachdem diese ihm nach begangenem Verstoß gegen die Ausgangssperre wiederholt zum Heimgehen aufforderten. Aufgrund der bei ihm festgestellten Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung wurde dem Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. In der weiteren Folge verblieb der Beschuldigte im polizeilichen Gewahrsam.

