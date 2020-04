Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Marihuana bei Fahrzeugkontrolle aufgefunden

Mannheim-Innenstadt: (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Untermühlaustraße fanden Polizeibeamte am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr Betäubungsmittel und vermeintliches Dealgeld in Höhe von über 1000 Euro sowie mehrere Hieb- und Stichwaffen auf. Die in verkaufsfertige Portionen verpackten 35g Marihuana sollten augenscheinlich gewinnbringend verkauft werden. Die 19- und 20-jährigen Fahrzeuginsassen des Renault Megane müssen sich wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel verantworten. Nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Heranwachsenden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Rauschgiftermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahmen die weiteren Ermittlungen auf.

