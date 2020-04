Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Samstag gegen 16.20 Uhr überraschten Bewohner eines Anwesens in der Prysingstraße einen jugendlichen Einbrecher in ihrer Wohnung. Er hatte sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zur Wohnung verschafft. Die Wohnungsinhaber reagierten vorbildlich und verständigten sofort die Polizei. Den Jugendlichen festzuhalten, missglückte zwar zunächst, aber sein Fluchtversuch scheiterte dennoch. Die gerade eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Ladenburg konnten den 16-jährigen noch vor dem Anwesen dingfest machen. Eine Überprüfung ergab, dass der Jugendliche von zu Hause im Raum Pforzheim ausgerissen und vermisst gemeldet war. Die Eltern holten den 16-jährigen am Abend beim Polizeirevier Ladenburg ab. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell