Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Das war Dieben offenbar zu schwer

53925 Kall (ots)

Weil ihr Diebesgut offensichtlich zu schwer war, ließen Diebe es notgedrungen zurück. In der Nacht zum 20.08.2020 demontierten Diebe ein verzinktes Treppengeländer an der Hindenburgstraße. Das Geländer war mit Schrauben am Boden befestigt. Der oder die Diebe entfernten diese Schrauben. Dabei brachen zwei Pfosten aus ihrer Verankerung. Offenbar aufgrund der Schwere des nicht teilbaren Geländers ließen die Diebe es zurück.

