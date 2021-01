Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbörse unbemerkt aus der Jackentasche geklaut

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstag, den 30.01.2021, gegen 17:00 Uhr, konnte ein bislang unbekannter Täter, vermutlich auf der Rolltreppe an der Haltestelle des Rathauscenters, unbemerkt den Geldbeutel aus der Jackentasche eines 43-jährigen Mannes aus Ludwigshafen stehlen. Dem Mann entstand ein Schaden in Höhe von circa 50 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, mitgeführte Taschen oder Gegenstände vor allem in Einkaufszentren oder in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben?

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

