Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201227 - 1312 Frankfurt Fechenheim: Essenszubereitung führt zum Einsatz der Rettungskräfte

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Der 45-jährige Mieter einer Wohnung in der Birsteiner Straße wollte sich am Donnerstag, den 24. Dezember 2020, gegen 15.00 Uhr, Essen in einem Topf auf dem Herd erwärmen.

Unterdessen ging er in sein Schlafzimmer, wo er einschlief. Durch den Rauchmelder wurden Nachbarn auf die verqualmte Wohnung aufmerksam und verständigten umgehend die Feuerwehr. Die Feuerwehr öffnete die verschlossene Wohnungstür und rettete den nunmehr bewusstlosen 45-Jährigen aus der Wohnung.

An der frischen Luft kam er wieder zu sich und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht, welches er später wieder verließ.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell