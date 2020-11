Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel-Diebstahl

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - In der Nacht auf Montag (02.11.) stahlen Unbekannte in der Straße "Am Ölberg" Diesel aus einem Lkw. Das Fahrzeug parkte auf einem Firmengelände. Die Täter brachen dazu den Tank auf und zapften den Treibstoff ab. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

