Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Roller gestohlen

FuldaFulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Fulda - In der Nacht auf Montag (02.11.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Einhardstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe des Sporthauses ein und durchsuchten die Räumlicheiten. Sie stahlen mehrere Flaschen Bier und hinterließen 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Künzell/Pilgerzell - Unbekannte stahlen zwischen Mittwoch (28.10.) und Montag (02.11.) im Andreasweg einen orangeblauen Roller der Marke Peugeot. Das Zweirad stand auf dem Parkplatz des dortigen Sportplatzes. Aufmerksame Zeugen konnten den Roller in der Hamelner Straße auffinden. Bei dem Fahrzeug befand sich eine männliche Person, bei der es sich um den vermeintlichen Rollerdieb handeln könnte, da der Mann auf Ansprache davonrannte. Ein Zeuge beschreibt ihn als circa 16 Jahre alt, er soll einen leichten Oberlippenbart getragen haben. Er soll bekleidet gewesen sein mit einer hellen Winterjacke, dunkler Hose, dunkler Strickmütze und einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell