Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung Flächenbrand

Ochtendung (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Ballenpresse entstand heute gegen 18:10 Uhr ein größerer Flächenbrand nahe der Ortslage Ochtendung, in Richtung Kruft. Es brannte ein Stoppelfeld in einer Größe von etwa 10.000 Quadratmetern, auch die Ballenpresse fiel den Flammen zum Opfer.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ochtendung und Kruft mit etwa 30 Einsatzkräften sowie die Polizei Mayen. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten.

