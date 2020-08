Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Crossmaschinen im Mayener Stadtwald

Mayen / Kürrenberg (ots)

Am Sonntag, 02.08.2020, gg. 14:30 Uhr, befuhren laut schriftlicher Beschwerde die bei der Polizeiinspektion Mayen einging, zwei Motorradfahrer mit ihren Geländemaschinen einen Waldweg von Mayen OT Kürrenberg in Richtung Kletterpark. Hierbei wurden sie, nachdem sie die Motoren aufheulen ließen, von Spaziergängern auf ihr Verhalten angesprochen. Im Anschluss entfernten sich die beiden Fahrer mit hoher Geschwindigkeit, auf einem Waldweg, in Richtung Mayen. Beide Geländemotorräder hatten keine Kennzeichen montiert. Die beiden Fahrer waren bunt gekleidet und einer der Fahrer trug einen weißen Motorradhelm. Hinweise zu den Fahrerpersonen bitte an die Polizeiinspektion in Mayen.

