Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Regionaler Verkehrsdienst führte Kontrollen durch

Dillenburg (ots)

Wetzlar-Hermannstein: Am Dienstag (01.09.) führte der Regionale Verkehrsdienst im Zeitraum zwischen 06.30 Uhr und 11.00 Uhr an der "Philipp-Schubert-Schule" eine Geschwindigkeitsmessung im Rahmen der Aktion "Schule beginnt" (Schulwegsicherung) durch. In der Blasbacher Straße ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Die Messstelle Richtung Blasbach passierten im Messzeitraum 188 Fahrzeuge. 28 Fahrzeugführer fuhren so schnell, dass sie ein Verwarnungsgeld bezahlen müssen und weitere drei Fahrer dürfen mit einem Bußgeld rechnen. Eine Pkw-Fahrerin schoss den Vogel ab, indem sie an der Grundschule mit 75 km/h vorbeifuhr. Die junge Dame aus dem Raum Wetzlar kassiert ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot.

Mittenaar-Ballersbach: Ebenfalls am Dienstag (01.09.) kontrollierten Beamte des Regionales Verkehrsdienstes gegen 10.40 Uhr auf der B 255 einen Pkw-Fahrer. Die erste Feststellung war, dass der 24-Jährige seit längerer Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aktuell laufen mehr als 30 Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Dillenburger. Warum der als Beifahrer im Pkw befindliche Fahrzeughalter den Mann ohne Führerschein ans Steuer gelassen hat, muss noch in einem separaten Strafverfahren geklärt werden. Da der 24-Jährige zudem unter Drogeneinfluss stand, erfolgte zusätzlich noch eine Blutentnahme.

Yasmine Hirsch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell