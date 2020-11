Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Ein Auto voller Festnahmen

PerlPerl (ots)

Am 25. November 2020 wurde um 17:00 Uhr im Rahmen einer Kontroll-stelle am Kreisel in Perl ein weißer Citroen Jumper angehalten und kon-trolliert. Die kontrollierenden Beamten staunten nicht schlecht, als sich heraus-stellte, dass zwei von den insgesamt sechs Insassen mit insgesamt sie-ben Fahndungsnotierungen gesucht wurden. Ein 54-jähriger Deutscher wurde von der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen Urkundenfälschung mit Haftbefehl gesucht. Er wird die nächsten acht Monate in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler verbringen. Der andere, ein 42-jähriger Deutscher, wurde ebenfalls von der Staats-anwaltschaft Wuppertal mit Haftbefehlen wegen Körperverletzung und Betruges gesucht. Weiter hatte er 4 Aufenthaltsermittlungen des Amtsge-richts Wuppertal wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und fahrlässiger Körperverletzung offen. Auch er verbringt die nächsten zehn Monate in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler.

