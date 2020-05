Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Polizei sucht weißen Van

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Vans. Er steht im Verdacht, am Montagabend in der Galappmühler Straße in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen Fahrerflucht.

Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr zwischen 17.30 Uhr 18 Uhr auf der Galappmühler Straße in Richtung Lauterstraße. An der Einmündung Galappmühler Straße / Neue Straße beachtete der Mann nicht die Vorfahrt eines weißen Vans. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Ohne Anzuhalten flüchtete der Fahrer des weißen Vans mit seinem Auto über die Neue Straße in Richtung Morlautern. Der Unfallverursacher blieb vor Ort. An seinem Wagen entstand Schaden, den die Polizei auf mindestens 1.500 Euro schätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem ist am Montagabend im Bereich der Galappmühle oder in Morlautern ein weißer Van aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

