Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Mutwillige Fehlalarmierung

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Ein 56.jähriger Deutscher schlug gestern Abend in der Bahnhofshalle des Eurobahnhofes Saarbrücken einen Feuermelder ein und löste so einen Rettungseinsatz der Polizei- und Feuerwehr aus. Der Täter konnte aufgrund der schnellen Reaktion eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn und der Bundespolizei noch vor Ort gestellt werden. Er schlug den Feuermelder ein, was durch Glas- und Splitteranhaftungen deutlich erkennbar war. Durch eine von der Bundespolizei durchgeführte Videoauswertung konnte ermittelt werden, dass er bereits zum dritten Mal den Feuermelder anlasslos eingeschlagen und ausgelöst hat. Auch diverse Graffiti-Taten konnten dem Deutschen zugeordnet werden. Den 56-jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigungen.

