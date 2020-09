Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Durstiger Einbrecher

Bretten (ots)

Lediglich ein paar Flaschen Saft erbeutete in der Nacht zum Dienstag ein bislang unbekannter Einbrecher in Bretten. Der Täter war wohl über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Mutmaßlich um ungestört nach Wertgegenständen suchen zu können, schloss er das Zimmer, in das er gelangt war, von innen ab. Da er wohl nur mehrere Flaschen Saft auffand, nahm er kurzerhand diese mit.

Rückfragen bitte an:

Silke Gehrig, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell