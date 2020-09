Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Diebstahl eines Wohnwagens

Rheinstetten (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montagvormittag bis Dienstagmittag in Rheinstetten-Mörsch einen Wohnwagen entwendet. Der Wagen des Herstellers Tabbert in beiger Farbe hat einen Wert von etwa 5.000 Euro. Er war auf einem Parkplatz in der Merkurstraße abgestellt und mit einer Kette und Vorhängeschloss gegen die Wegnahme gesichert.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 07243 32000 mit der Wache in Verbindung zu setzen.

