Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Karlsruhe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich am Dienstagnachmittag in Bruchsal, als ein 64-jähriger LKW-Fahrer ein verkehrsbedingt haltendes Auto überholte und dabei streifte.

Um 14.45 Uhr hielt ein 25-jähriger Fiat-Fahrer in der John-Deere-Straße hinter einem geparkten LKW kurz an, um ein Fahrzeug im Gegenverkehr passieren zu lassen. In der Annahme, dass der Fiat geparkt war, überholte kurz darauf ein nachfolgender LKW-Fahrer den Kleinwagen mit seiner Sattelzugmaschine, als dieser gerade wieder anfahren wollte. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge, wobei der Fiat erheblich beschädigt wurde. Fahrer und Beifahrer des PKW wurden dabei leicht verletzt.

