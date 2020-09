Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Unfall zwischen zwei Radfahrern

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr auf der Hagsfelder Allee in Karlsruhe. Ein 15-jähriger Jugendlicher befuhr den Gehweg entlang der Hagsfelder Allee in Richtung Innenstadt und stieß beim Übergang auf die Fahrbahn auf einen dort mit seinem Fahrrad fahrenden 52-jährigen. Beide Radfahrer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell