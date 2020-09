Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Einbruch in Blumenladen

Ubstadt-Weiher (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in ein Blumengeschäft in Ubstadt eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Schiebetür in das Innere des Ladengeschäfts. Dort durchsuchten sie unter anderem mehrere Schränke. Mit einer aufgefundenen Trinkgeldkasse mit einem geringen Bargeldbetrag verschwanden die Täter bislang unerkannt. Die Eindringlinge verursachten einen Sachschaden von etwa 200 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

