Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Greven, Rheine, Brände gemeldet

Steinfurt, Greven, Rheine (ots)

Ort: Greven, Teichstraße 31 Zeit: 01.05.20202, 03.15 Uhr Durch unbekannte Täter wurde in einer Kleingartenanlage ein kleines Feuer angezündet. Dieses ging auf eine Gartenhütte und die danebenstehende Blechhütte über. Die Gartenhütte und die Blechhütte wurden durch das Feuer komplett zerstört. Hinweise bitte unter 02571/928-4455.

Steinfurt-Burgsteinfurt, Goldstraße 4 Zeit: 04.05.2020, 00.30 Uhr Unbekannte Täter entzündeten den Inhalt eines Metallcontainers. Dieser stand unter einem Metallcarport eines Elektronikfachmarktes. Das Carport befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe des Verkaufsgebäudes. Es entstand somit kein Gebäudeschaden. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Steinfurt-Burgsteinfurt, Friedrich-Hofmann-Str. 3 Zeit: 04.05.2020, 01.10 Uhr Unbekannte Personen zündeten ein mobiles Toilettenhäuschen an. Die Toilette befand sich unmittelbar an einen Rohbau angrenzend. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Dieser Brandort befindet sich in der Nähe des Brandes an der Goldstraße. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Rheine, Langobardenring 6, zwei Mülltonnen abgebrannt Zeit: 01.05.2020, 01.43 Uhr Ein Zeuge hörte einen lauten Knall. Als er nachschaute, sah im Hof eines Nachbarhauses einen Feuerschein. Daraufhin verständigte er sofort die Feuerwehr. Zwei neben dem Mehrfamilienhaus stehende Mülltonnen brannten. Sie wurden durch das Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

