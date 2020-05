Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall

Westerkappeln (ots)

Auf der Straße "Zum Habichtswald" hat sich am Samstagabend (02.05.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 20-jährige Autofahrerin befuhr gegen 19.40 Uhr mit ihrem Pkw die Straße "Zum Habichtswald" in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle A30 - Lotte. Zwischen den Einmündungen Hohler Weg und Ledder Mühlenweg kam sie aus ungeklärter Ursache, ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Beifahrerseite mit einem Baum. Die Fahrerin aus Niedersachsen erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht.

