Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Verkehrsunfall durch Holztransporter

Kirchen-Kirchen- (ots)

Am 05.11.2020, gegen 08:00 Uhr befuhr ein Langholztransporter die Wiesentalstraße im Kirchener Ortsteil Freusburg. Beim Ausschwenken des beladenen Aufliegers in einer Rechtskurve, beschädigt der 71-jährige Lkw-Fahrer das Fahrzeugdach eines geparkten Pkw Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR. Der Lkw-Fahrer, der den Schaden vermutlich nicht bemerkt hatte, verließ zunächst die Unfallörtlichkeit. Er konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden.

