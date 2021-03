Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagabend (04.03.2021) in der Porschestraße zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Radfahrerin fuhr gegen 18.30 Uhr offenbar aus einer Grundstücksausfahrt aus, als sie mit einem 40 Jahre alten Pedelec-Fahrer zusammenstieß. Dieser war auf der Porschestraße in Richtung Stammheimer Straße unterwegs. Die beiden Radfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser.

