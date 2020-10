Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Zwei Personen schwer verletzt

Wietmarschen-Lohne (ots)

Heute kam es am frühen Morgen auf der B213 in Wietmarschen-Lohne zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger war gegen 5.40 Uhr auf der Bundestraße mit seinem unbeladenen Viehtransporter in Richtung Lingen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Siedlung Rükel in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Lkw eines 41-Jährigen zusammen. Der 41-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße ist derzeit noch voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell