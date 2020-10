Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Unfallzeugen gesucht

Vrees (ots)

Am 13. Oktober kam es auf der Werlter Straße in Vrees zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Mann war gegen 7 Uhr mit seinem Peugeot in Richtung Vrees unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden Transporter überholte, scherte dieser ebenfalls aus. Der Pkw-Fahrer konnte nur durch starkes Abbremsen und ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Dabei kam das Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 25-Jährig wurde leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

