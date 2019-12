Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Alkoholisierte Autofahrerin lenkte in den Gegenverkehr- Ersthelfer versorgten Verletzte am Unfallort

Essen (ots)

45479 MH- Speldorf: Bei einem Verkehrsunfall auf dem Uhlenhorstweg am vergangenen Samstagabend (21.12., um 23:58 Uhr) prallten zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr zusammen, wobei die Insassen verletzt wurden. Nach Ermittlungen der vor Ort eingesetzten Mülheimer Polizisten fuhr eine 25-jährige Frau aus Kamp-Lintfort mit ihrem Peugeot über den Uhlenhorstweg in Richtung Duisburg. Beamte eines Streifenwagens, die in der Nähe patrouillierten, hörten einen lauten Knall und trafen kurz darauf an der Unfallstelle Am Großen Berg, neben dem Hockeyplatz, ein. Offenbar lenkte die Führerin des Peugeot in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Volvo XC 90 zusammen, der in Richtung Saarn fuhr. Der 47-jährige Volvofahrer aus Mülheim wurde leicht verletzt, die 25-jährige Frau befreiten Helfer schwerverletzt aus dem Kleinwagen. Rettungssanitäter und ein Notarzt übernahmen später die Arbeit der Ersthelfer, versorgten die Verletzte am Unfallort und transportierten sie in ein Duisburger Krankenhaus. Da die Beamten Atemalkoholgeruch bei der jungen Frau feststellten, entnahm ein Arzt die angeordnete Blutprobe. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die beiden Fahrzeuge, an denen Schäden von etwa 30.000 Euro entstanden, durch ein Unternehmen abgeschleppt. Das Mülheimer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. /Peke

