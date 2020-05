Polizei Gütersloh

POL-GT: Krad prallt auf Rollstuhl - Zwei Schwerverletzte

Gütersloh (ots)

Rietberg (SL) - Am Dienstag, 26.05.2020, gegen 14:25 Uhr, ereignete sich im Rietberger Ortsteil Mastholte ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 85-jähriger Rietberger mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl die Lippstädter Straße vom Radweg kommend in Fahrtrichtung Wiesenstraße zu überqueren. Hierbei übersah er einen 63-jährigen Lippstädter, welcher mit seinem Krad der Marke BMW die Lippstädter Straße in Richtung Lipperbruch befuhr. Beide Fahrzeugführer kamen zu Fall und wurden dabei schwer verletzt. Zur Erstversorgung wurde durch die Feuerwehr ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Krankenfahrstuhl wurde durch die Kollision stark, das Krad leicht beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf zirka 3500 Euro geschätzt. Die Lippstädter Straße wurde zur Bergung der Verletzten und für die Unfallaufnahme für ca. anderthalb Stunden komplett gesperrt.

