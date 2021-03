Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen Unfall beim Rangieren (09.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden verursacht hat ein Lasterfahrer am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Margarethe-Scherb-Straße. Ein 49-jähriger rangierte mit seinem MAN rückwärts auf ein Grundstück, wobei die Front des Lasters noch weit in die Straße ragte. Ein 19-jähriger Renault Fahrer fuhr am Laster vorbei, als der plötzlich etwas nach vorne rollte und gegen die Beifahrerseite des Renault Kangoo stieß. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro am Kangoo. Am MAN entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

