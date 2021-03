Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 19.03.2021, gegen 17 Uhr, kam es im Foltzring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall, welcher durch eine Streifenbesatzung vor Ort beobachtet wurde. Die 34-Jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem PKW rückwärts gegen eine Fahrbahnbegrenzung und beschädigte diese. Bei der im Anschluss erfolgten Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit konnten Auffälligkeiten erkannt werden, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Der Unfallverursacherin wurde deshalb auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 100 Euro.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Drogeneinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

