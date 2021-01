Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Antike Tür am Bahnhof gestohlen; (FOTO)

Dillenburg

Haiger: Antike Tür am Bahnhof gestohlen

Am 22.12.2020 stellte der Eigentümer des Haigerer Bahnhofs fest, dass unbekannte Diebe eine antike Tür im Bahnhofsgebäude gestohlen haben. Die Unbekannten hebelten offenbar am Flügel der doppelflügeligen Eingangstür und brachen diese heraus. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden. Die Polizei in Haiger hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen im oder am Bahnhofsgebäude aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070. Ein Foto der Tür steht als Download zur Verfügung.

