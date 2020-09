Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Nisterstr. 17, Parkplatz Rewe-XL (ots)

Eine 26-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren silbernen Pkw-Kombi Peugeot 508, am Di., 29.09.2020, in der Zeit zwischen 15:00 - 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-XL ab. Sie parkte in der vorderen Reihe ungefähr in Höhe der Sparda-Bank/DM-Markt. In der Zwischenzeit muss ein unbekannter Fahrzeugführer, beim Ein- oder Ausparken, ihren Pkw hinten rechts am Kotflügel, am Reifen und an der Achse beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



