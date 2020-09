Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nisterberg- Verkehrsunfall mit Rehwild

Nisterberg (ots)

Am 28.09.2020, gegen 23:00 Uhr befuhr eine 63-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße 109 aus Nisterberg kommend in Richtung Friedewald. Im Verlauf der Strecke quert plötzlich ein Stück Rehwild die Fahrbahn und kollidiert mit der rechten Vorderseite des Pkw, an dem leichter Sachschaden entsteht. Das Tier setzt seine nächtliche Tour im angrenzenden Waldgelände fort.

