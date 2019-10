Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp/ Mercedes beschädigt

Coesfeld (ots)

Der Mercedes eines Recklinghäusers (76) ist am Freitag (27. September) auf einem Parkplatz an der Straße Dernekamp in Dülmen beschädigt worden. Als der 76-Jährige gegen 12.30 Uhr nach einem Waldspaziergang zu seinem Wagen zurückkehrte stellte er frische Unfallspuren an der Fahrerseite fest. Abgestellt hatte er den Wagen dort um 10.20 Uhr. Der Verursacher hatte Unfallflucht begangen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen: 02594/7930

