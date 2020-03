Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Falsche Polizeibeamte++Gewinnspielanrufe++Gemeinschädliche Sachbeschädigung++Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort++Verkehrsunfall mit beteiligtem Kind++Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Emden-Anrufe durch falsche Polizeibeamte- Bereits am 16.03.2020 kam es zu den Zeiten 10:30 Uhr und 13:00 Uhr zu mindestens zwei Telefonanrufen bei älteren Mitbürgern, bei denen sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgaben. In beiden Fällen wurde durch die Anrufer behauptet, dass es in der jeweiligen Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Die Betroffenen haben die jeweiligen Gespräche unterbrochen und den Vorfall an die Polizei gemeldet. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Polizei keine Anrufe in dieser Form tätigt und auch keine Wertsachen bei Mitbürgern sicherstellt. Mitbürger, die Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten haben, werden gebeten, diese an die Polizei per Telefon oder über die Online-Wache zu melden.

Emden-Falsche Gewinnversprechen- Am 17.03.2020 ging um 16:15 Uhr kam es zu einem Anruf bei einer Einwohnerin aus Emden, bei welchem Ihr mitgeteilt wurde, dass sie vorgeblich einen größeren Geldbetrag gewonnen hätte. Die Zahlung einer Gebühr würde zu einer Auszahlung des Gewinns durch einen Notar führen. Die Emderin durchschaute den Hintergrund des Telefonats und beendete die Verbindung. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass diese Anrufe, bei welchen den Bürgern Geldgewinne nach Gebührenzahlung versprochen werden, in betrügerischer Bereicherungsabsicht von den Tätern geführt werden. Mitbürger, die entsprechende Anrufe erhalten haben, werden gebeten, diese an die Polizei per Telefon oder über die Online-Wache zu melden.

Emden-Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- In der Zeit vom 14.03.2020,16:30 Uhr bis zum 16:03.2020, 08:30 wurde in der Straße Paapsand ein geparkter Pkw an der Fahrerseite beschädigt. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde der parkende Pkw von einem vorbeifahrenden Fahrzeug seitlich gestreift, wodurch nicht unerhebliche Beschädigungen an dem abgestellten Pkw entstanden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Jemgum-Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Schaltkasten- Am 17.03.2020 um 09:30 Uhr morgens wurde durch den Berechtigten eines Telekommunikationsanbieters festgestellt, dass an einem Schaltkasten an der Oldendorper Straße 43 Glasfaseranschlüsse durchgekniffen und damit unbrauchbar gemacht wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei telefonisch in Verbindung zu setzen.

Leer- Verkehrsunfall mit beteiligtem Kind- Am 17.03.2020 um 18:20 Uhr kam es im Bereich der Groninger Straße/Ecke Blinke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Das beteiligte Kind (12) befuhr mit seinem Fahrrad die Groninger Straße in Fahrtrichtung Pferdemarkt und hatte die Absicht nach links, über die dortige Überquerung, auf die Straße Blinke einzubiegen. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Pkw übersah dieses Fahrmanöver und stieß mit dem Kind zusammen. Dabei stürzte das Kind und wurde leicht verletzt. Es erfolgte eine ambulante Versorgung in einem Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Uplengen-Verkehrsunfall mit verletzten Personen- Am 18.03.2020 kam es um 07:40 Uhr auf der Großsander Straße, in Höhe der Einmündung der Meinersfehner Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw und drei beteiligten Personen. Ein Fahrzeugführer aus Papenburg hatte die Absicht von der Meinersfehner Straße kommend nach links in die übergeordnete Großsander Straße einzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden bevorrechtigten Pkw einer Frau aus Oldenburg, die mit ihrer Beifahrerin auf der Großsander Straße in Fahrtrichtung Remels unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden alle Beteiligten verletzt und zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

