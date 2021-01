Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zwei Leichtverletzte nach Brand;

DillenburgDillenburg (ots)

Zwei Leichtverletzte nach Brand

Hüttenberg-Rechtenbach: Bei einem Brand in der Halle einer Holzfirma in der Straße "Schmalheck" erlitten am Donnerstagmorgen, 7. Januar, zwei Männer leichte Verletzungen durch die eingeatmeten Rauchgase. Ein Fertigungstisch fing gegen 7.50 Uhr aus bis dato unbekannten Gründen Feuer. Die beiden 34 und 59 Jahre Angestellten erlitten in der Folge leichte Verletzungen und wurden vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Die Halle selber wurde bei dem Geschehen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an. Zur Höhe des Schadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

