Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung des Straßenverkehrs

Dudenhofen-Speyer (ots)

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Brücke der B39 über die B9. Laut Angaben der Geschädigten hätten Kinder einen unbekannten Gegenstand hinuntergeworfen, als sie unter der Brücke hindurch gefahren sei. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden an der Frontscheibe in Höhe von ca. 700 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

