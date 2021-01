Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

PKW schleudert nach Überholvorgang in den Graben

Am 27.01.21 überholt gegen 06:05 Uhr ein 44-jähriger Ammerländer auf der Westersteder Straße in Bad Zwischenahn (Entlastungsstraße) einen in Richtung Oldenburg vorausfahrenden PKW. Beim Einscheren kommt er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und schleudert in den Graben. Hier kommt der PKW auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der alleinige Fahrzeuginsasse kann sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er erleidet leichte Verletzungen.

