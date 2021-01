Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Banküberfall in Augustfehn aufgeklärt; mutmaßlicher Haupttäter verhaftet ++

Oldenburg (ots)

Nach langwierigen polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale in Augustfehn am 08.07.2019 wurde der 48 Jahre alte Haupttäter am 18.01.2021 verhaftet. Das Amtsgericht Oldenburg hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Dieser wird beschuldigt, zwei Bankmitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und mehrere tausend Euro Bargeld geraubt zu haben. Mutmaßlicher Mittäter war ein 33 Jahre alter Mann, der die Gegebenheiten in der Bank durch Wechseln von Kleingeld ausgekundschaftet hatte und auch das Fluchtfahrzeug - einen weißen PKW Mitsubishi Colt - gefahren hatte. Dieser Beschuldigte befindet sich bereits seit Januar 2020 wegen anderer Straftaten in Haft.

Die Ermittler der Polizei Westerstede hatten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern anhand der gesicherten Sequenzen aus vorliegenden Videoaufnahmen eingeleitet. U.a. wurde der Fall auch in der Sendung "Aktenzeichen XY" am 12.08.2020 ausgestrahlt.

