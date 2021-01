Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 401 in Edewecht+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 26.01.2021, gegen 08:30 Uhr ist es auf der Bundesstraße 401 in der Gemeinde Edewecht in Höhe Jeddeloh II zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr zur Unfallzeit ein 52jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Börger (Emsland) mit seinem PKW Opel die Bundesstraße 401 in Richtung Oldenburg. Als der 52jährige Emsländer eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne überholte, beabsichtigte eine 41 Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Edewecht (Ammerland) am Anfang dieser Kolonne mit ihrem PKW Kia nach links in eine Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW, wodurch der Kia in die Schutzplanke gedrückt wurde und der Opel nach links von der Fahrbahn abkam und in einen massiven Zaun prallte. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten PKW mussten von beauftragten Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Während der ca. einstündigen Verkehrsunfallaufnahme sowie der notwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es zu leichten Behinderungen für den Fahrzeugverkehr.

