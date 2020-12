Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 20.12.2020

GoslarGoslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Am Sonntag, 20.12.2020, zwischen 01.30 Uhr und 03.20 Uhr, befuhr ein 30jähriger Mann aus Seesen mit seinem Motorroller öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand. Desweiteren war an dem Roller ein Kennzeichen, angebracht, welches nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben war. (som)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 19.12.2020, gegen 09.30 Uhr, befuhr eine 27jährige Frau aus Lutter mit ihrem PKW die B 248 von Lutter kommend in Richtung Salzgitter-Bad. In einer Linkskurve kam sie infolge bislang nicht geklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und fuhr linksseitig in den Straßengraben. Die Fahrerin verletzte sich leicht, der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2000 Euro. (som)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 18.12.2020, gegen 10.30 Uhr, kam es in der Rosenstraße vor dem Haus Nr.3 zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte der Fahrzeugführer eines PKW VW Golf beim Einparken einen anderen abgestellten Wagen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Allerdings konnte das Kennzeichen des VW Golf von einem aufmerksamen Zeugen abgelesen werden. Eine Befragung des Flüchtigen durch die Polizei ergab, dass er den Anstoß angeblich nicht bemerkt haben will. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1800 Euro. (som)

Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kniff ein bislang unbekannter Täter an der Brückenbaustelle in Ildehausen die Vorhängeschlösser von zwei mobilen Baustelllenampeln durch und entwendete vier Akkus im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1200 Euro. Eine gleichgelagerte Tat wurde im Bereich Echte begangen. (som).

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell