Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilungen der PI Goslar

ESD Goslar für die Zeit von Fr, 18.12.2020, 12:00 Uhr bis Sa, 19.12.2020, 12:00 Uhr

GoslarGoslar (ots)

Freitag, 18. November 2020

Trunkenheitsfahrt

Langelsheim - Am Freitag Nachmittag wird der Polizei ein augenscheinlicher alkoholisierter Verkehrsteilnehmer gemeldet, der mit seinem Pkw den Parkplatz eines Einkaufmarktes in Goslar in Richtung B82 verlassen habe. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung können Pkw und Fahrer auf der B82, Höhe Abfahrt Wolfshagen, festgestellt und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,25 Promille. Gegen den 74jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Samstag, 19. Dezember 2020

Einbruch

Goslar - In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 03:00 Uhr, wird der Polizei Goslar durch einen Auslieferfahrer eine offenstehende Tür einer Apotheke im Stadtteil Oker gemeldet. Die polizeiliche Überprüfung ergibt, dass die Tür augenscheinlich durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten betreten worden sind. Aus der Apotheke wird ein Bargeldbetrag entwendet. Des Weiteren wird auch die über der Apotheke gelegene Arztpraxis angegangen. Auch hier wird ein geringer Bargeldbetrag mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (0 53 21) 339-0 entgegen.

